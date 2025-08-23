400-Dollar-Drohne gegen 15-Millionen-Hubschrauber

Er sollte eine Plantage Kokapflanzen vernichten. Plötzlich explodiert der Black Hawk Helikopter der kolumbianischen Polizei, geht in einen Feuerball auf. Mit ihm 13 Polizisten – alle sterben. Eine FPV-Drohne (etwa 400 Dollar) vernichtete in Sekundenschnelle einen 15-Millionen-Dollar-Hubschrauber .

Gesteuert von einer Splittergruppe der ehemaligen FARC-Guerilla . Seit April vergangenen Jahres setzen verschiedene Drogenkartelle und Rebellen immer mehr auf den Einsatz von Drohnen, insbesondere „First Person View“-Drohnen . Diese von speziellen Brillen aus gesteuerten Flugobjekte finden ihre Wege in die kleinsten Luken – der Pilot kann das Gerät steuern als wäre er es selbst.

Seit April des Vorjahres gab es mindestens 301 Drohnenangriffe, bei denen mindestens 22 Soldaten und Polizeibeamte ums Leben kamen, Tendenz stark steigend. Evan Ellis, ein Lateinamerika-Experte am U.S. Army War College, betont gegenüber dem Wall Street Journal, dass diese Technologien „nicht einzudämmen“ sind und es schwierig sei, den Zugang zu ihnen zu begrenzen, da das technische Wissen immer weiter verbreitet werde. Und das ist beileibe nicht auf Kolumbien beschränkt.

Weltweiter Siegeszug

Weltweit feiern die Billig-Drohnen ihren Siegeszug. Sei es im Sudan, wo die „Rapid Support Forces“ – der Feind der sudanesischen Regierung, immer stärker auf diese Waffen setzt, um seine Bewaffnungsnachteile gegenüber den sudanesischen Truppen auszugleichen. Als die Terrororganisation Hamas ihr Massaker an 1.200 Menschen in Israel verübte, kamen ebenso Drohnen gegen israelische Merkava-Panzer zum Einsatz – und auch die thailändischen Streitkräfte setzten im Konflikt mit Kambodscha Drohnen ein, die Sprengsätze über feindlichen Stellungen abwarfen.