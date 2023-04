Atomausstieg in Deutschland: Söder will Bayerns AKW weiterbetreiben

Nach gut sechs Jahrzehnten Atomenergie sind am späten Samstagabend die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Ab Mitternacht war die Stromproduktion in den Meilern Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen durch Kernspaltung gemäß dem bundesweiten Atomgesetz nicht mehr erlaubt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will aber AKW in Landesverantwortung weiter betreiben und verlangt eine Gesetzesänderung.

Als erstes wurde nach Angaben der Betreiber im Meiler Emsland um 22.37 Uhr die Verbindung zum Netz getrennt. Es folgten Isar 2 um 23.52 Uhr und als letztes Neckarwestheim 2 um 23.59 Uhr. "Das Kapitel ist nun abgeschlossen", sagte der Chef des Emsland-Betreibers RWE, Markus Krebber.

"Jetzt kommt es darauf an, die ganze Kraft dafür einzusetzen, neben Erneuerbaren Energien auch den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken möglichst schnell voranzutreiben, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt, wenn Deutschland 2030 idealerweise auch aus der Kohle aussteigen will."

Während Deutschland aus der Atomkraft aussteigt, setzen viele Europäische Länder weiter auf sie.