Atom und Terror – Rohani-Besuch von Eklat überschattet

So etwas kann Präsident Hassan Rohani gar nicht brauchen: Der Iran auf der internationalen Bühne als Terrorstaat – vor allem aber als solcher auf der europäischen Bühne. Wie am Montag bekannt wurde, planen die österreichischen Behörden, einem Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Wien die diplomatische Immunität zu entziehen. Der iranische Botschafter in Wien wurde am Montag ins Außenministerium zitiert.

Der Grund: Ein anscheinend verhinderter Anschlag auf eine Versammlung von Exil-Iranern mit 25.000 Teilnehmern in Paris am vergangenen Samstag. In Belgien war ein Ehepaar festgenommen worden, das in seinen Toilettsachen 500 Gramm Sprengstoff sowie eine Zündvorrichtung versteckt hatte. In Paris wurde ein mutmaßlicher Komplize geschnappt. Und auf einer Autobahnstation in Aschaffenburg wurde eben jener iranische Diplomat aus Österreich festgenommen. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Details über die Verbindungen zwischen den Verdächtigen wurden vorerst nicht bekannt.

Der Fall poppt zu einem denkbar unpassenden Zeitpunkt für Rohani auf. Am Montag traf der iranische Präsident in der Schweiz ein. Heute wird er in Wien erwartet. Ziel seiner Tour: Europa dazu zu bewegen, nicht aus dem internationalen Atomabkommen auszusteigen, wie es die USA getan haben. Das Abkommen zwischen den UN-Vetomächten (China, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA) plus Deutschland sieht einen schrittweisen Abbau der Sanktionen gegen den Iran vor. Der Iran verpflichtet sich im Gegenzug zu intensiven Kontrollen seiner Atomanlagen durch die UN-Atomenergiebehörde IAEO sowie zu einer massiven Reduktion der Urananreicherung sowohl in Umfang als auch was den Anreicherungsgrad betrifft (Details siehe rechts).

Aus der Sicht des Iran war und ist das Ende der Sanktionen ein Anreiz. Und zwar einer, den vor allem der moderate Präsident Rohani im Machtkampf mit den religiösen Hardlinern im eigenen Land dringend braucht. Bereits jetzt zeigen die wieder hochfahrenden Sanktionen gegen den Iran Auswirkungen. Die Wirtschaft stagniert, die Preise für alltägliche Güter steigen, es fehlt an Investitionen. Es gibt erste Proteste gegen die Regierung Rohani – ursprünglich angestachelt von den Hardlinern, denen Rohani zu liberal ist.