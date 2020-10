Athen wirft NGOs Spionage und Hilfe für Schlepper vor

Die Regierung in Athen hat am Sonntag Dutzenden Mitgliedern von Nichtregierungsorganisationen vorgeworfen, Spionage betrieben und Schlepper unterstützt zu haben. Dies habe der griechische Geheimdienst (EYP) festgestellt. "Es ist ein Spionagefall, in den Nichtregierungsorganisationen verwickelt sind", sagte der griechische Bürgerschutz- Vizeminister, Lefteris Oikonomou, der Athener Zeitung "To Proto Thema" (Sonntag).

Die griechische Polizei hatte bereits vergangene Woche 35 NGO-Mitgliedern vorgeworfen, als Schlepper und Spione agiert zu haben. Eine entsprechende Anzeige sei an die Justiz geleitet worden. Die Betreffenden sollen Informationen über die Positionen der griechischen Küstenwache und Koordinaten möglicher Landungsabschnitte vor der Insel Lesbos an Schlepper in der Türkei geleitet haben.