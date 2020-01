Athen will EU-Beschlüsse zu Libyen blockieren

Während im Großteil der EU Euphorie über einen etwaigen Erfolg der Libyen-Konferenz in Berlin herrscht, macht sich in Athen Unmut breit.

Die griechische Regierung will alle Beschlüsse der EU zu Libyen blockieren, solange Tripolis ein umstrittenes Abkommen mit der Türkei zu Seegrenzen im Mittelmeer nicht für nichtig erklärt. In dieser vor wenigen Wochen getroffenen Übereinkunft teilen sich Tripolis und Ankara ihre Einfluss- und Interessenszonen im Mittelmeer auf. Jedoch ignorieren sie aus griechischer Sicht die Insel Kreta beziehungsweise die sogenannte Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) Griechenlands, in der reiche Rohstoffvorkommen vermutet werden.