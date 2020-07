Griechen wollen wieder mit "Institutionen" reden

Vor zwei Wochen hatte sich die Eurogruppe mit Griechenland auf die Verlängerung des aktuellen Hilfsprogrammes geeinigt. Seitdem, klagen mehrere Minister der Eurozone, sei nicht mehr viel passiert. Die Reformliste Athens etwa, die die Grundlage für weitere Milliardenzahlungen ist, wurde nicht mehr präzisiert. „Von den 20 Maßnahmen, die die Griechen ergreifen mussten, haben sie sechs präsentiert“, sagt Dijsselbloem.

Dazu kommt, dass man noch immer nicht weiß, wie es um die griechischen Staatsfinanzen wirklich bestellt ist. „Wir erwarten eine Klarstellung, wie Griechenland die Zahlungen, die im März anfallen, bedienen will“, sagte Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling. Athen muss in den kommenden Wochen Verpflichtungen von rund 6,85 Milliarden Euro erfüllen.

Hintergrund des Stillstands ist, dass die Gespräche auf Experten-Ebene stocken: Obwohl Athen die nächste Rate der Euro-Hilfsgelder früher als geplant erhalten will, ist man noch immer nicht mit den Vertretern der Geldgeber ( EU-Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) zusammengetroffen. „Wir haben zwei Wochen damit verbracht, darüber zu reden, wer wen wo trifft – das ist völlige Zeitverschwendung“, sagte Dijsselbloem.

Das ist nun der nächste Schritt: Ab Mittwoch sollen die Reform-Gespräche wieder laufen; das erste Treffen soll in Brüssel stattfinden. Bei Bedarf können die Experten aber auch wieder nach Athen reisen. Dennoch war Varoufakis überzeugt, dass es in Griechenland nicht wieder zu "demütigenden" Besuchen der Troika kommt. Am Freitag wird dann Premier Alexis Tsipras bei Kommissionschef Jean-Claude Juncker erwartet.