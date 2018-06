Asyl-Ultimatum stellt deutsche Koalition auf die Probe

Im Asylstreit zwischen CSU und CDU hat der Showdown begonnen – oder das „Endspiel um die Glaubwürdigkeit“, wie es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nennt.

Einige CSU-Vertreter sollen am Donnerstag gar den Fortbestand der seit 1949 mit einer kurzen Unterbrechung bestehenden Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im deutschen Bundestag infrage gestellt haben.

Laut CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist die Lage „ernst, sehr ernst“.

Doch von Anfang an: In einer Krisensitzung Mittwochabend hatten die Spitzen der Union neuerlich ergebnislos über die Forderung der CSU diskutiert, bereits in anderen Ländern registrierte Asylwerber an deutschen Grenzen zurückzuweisen – etwa nach Österreich.

Mit diesem Plan, den sie für mehrheitsfähig hält, will die Schwesterpartei der CDU den Verlust der absoluten Mehrheit bei den bayerischen Landtagswahlen im Oktober abwenden.