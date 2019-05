Astralien: Wahlkampf zwischen Wohlstand und Klimawandel

Das größte Korallenriff der Welt – das Great Barrier Reef – bleicht aus, im Landesinneren kam es vergangenen Sommer zu Hitzewellen bis knapp 50 Grad, die Durchschnittstemperatur betrug mehr als zwei Grad Celsiusmehr als früher. Die Labor-Partei hat sich in ihrem Wahlkampf diese Thematik auf die Fahnen geheftet, fordert eine Reduktion von Treibhausgasen um 45 Prozent bis 2030.

Auch die Kohlesteuer will Spitzenkandidat Bill Shorten wieder einführen, nachdem die Konservativen sie abgeschafft hatten. „Ich verspreche, dass wir in puncto Klimawandel eine Botschaft an die Welt schicken werden – Australien ist zurück im Kampf“, kündigte er bei einem Wahlkampfauftritt an.

Die Klimapolitik ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt Streitpunkt zwischen den beiden großen Lagern, den konservativen Liberalen (derzeit in einer Koalition mit der Nationalen Partei) und den Labor-Sozialdemokraten. Dass sie zu einem so wichtigen Wahlkampf-Thema wurde, gab es noch nie.