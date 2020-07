Asselborn: Kein EU-Beitritt für Türkei in nächsten 15 bis 20 Jahren

Verteilung von Flüchtlingen

Im festgefahrenen Streit über die EU-Asylpolitik pocht Asselborn auf eine verpflichtende Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union. "Es ist unbedingt erforderlich, dass die Flüchtlinge künftig nach einem verpflichtenden Quotensystem in der Europäischen Union verteilt werden", sagte er. "Es kann nicht sein, dass nur vier bis sechs Länder Flüchtlinge aufnehmen und die anderen Länder sich aus ihrer Verantwortung herauskaufen, indem sie Grenzschutzmaßnahmen stärker finanziell unterstützen.

Diese sogenannte flexible Solidarität, die jedem erlaubt, das zu tun, was er will, ist Unsinn. Am Ende will dann niemand mehr Flüchtlinge aufnehmen", sagte er in Anspielung auf das jüngst auch von Innenminister Karl Nehammer offensiv vertretene Modell. Asselborn fügte allerdings hinzu, er sei in diesem Punkt pessimistisch.