Assange-Auslieferung? "Es geht um die Zukunft der Pressefreiheit"

In London hat die Anhörung des Aufdeckers und Wikileaks-Gründers Julian Assange begonnen. Im Gerichtssaal geht es darum, ob der gesundheitlich angeschlagene Assange von den Briten an die USA ausgeliefert wird. Der 48-jährige Australier sitzt seit knapp einem Jahr in einem Hochsicherheitsgefängnis im Osten Londons.

Assange machte mithilfe der Internetplattform Wikileaks amerikanische Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan öffentlich. Bei einer Auslieferung und Verurteilung in den USA drohen Assange bis zu 175 Jahre Gefängnis. In den Vereinigten Staaten würde den politischen Aktivisten wohl außerdem strenge Isolationshaft erwarten.

Angriff auf die Presse

Rund um den Globus rufen Medien und Menschenrechtsorganisationen in diesen Tagen dazu auf, Assange nicht auszuliefern. Die USA müssten alle Spionagevorwürfe und ähnlichen Anklagen gegen Assange, auf deren Grundlage seine Auslieferung gefordert wird, fallenlassen, sodass er sofort freigelassen werden kann, fordert Amnesty International. Julian Assange für das Offenlegen von Verfehlungen und Unrecht "anzuklagen, ihn dafür in ein anderes Land auszuliefern, ist ein ungeheuerlicher Angriff auf die Pressefreiheit", schloss sich auch die österreichische Journalistengewerkschaft der Forderung an. Selbst wenn man nicht alle Prinzipien von Wikileaks gutheiße.

Der ehemalige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, schrieb kürzlich: "Es geht in diesem Prozess nicht nur darum, ob dieser Mann an die USA ausgeliefert wird. Es geht in diesem Prozess auch um die Zukunft der Pressefreiheit. Lässt sich ein rechtsstaatliches Gericht einbinden und einwickeln in den großangelegten US-Versuch, an Assange ein abschreckendes Exempel zu statuieren?"

Aufdecker im Exil

Insbesondere die von Wikileaks aufgedeckte Tötung von irakischen Zivilisten und Journalisten - das entsprechende, 2010 veröffentlichte Video wurde am 12. Juli 2007 aufgenommen - zwang Assange zu einem jahrelangen Versteckspiel.

Im August 2010 hatten schwedische Staatsanwälte einen Haftbefehl gegen Assange erlassen. Vorwurf: Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Assange versuchte von London aus seine Auslieferung an Schweden zu verhindern. Darum flüchtete er im Juni 2012 in Ecuadors Botschaft in London, wo er bis zu seiner Verhaftung durch die britische Polizei im April 2019 blieb.