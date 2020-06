Assad: Iranische Terror-Tipps per eMail

Dass Assad auf jeden Fall von all dem wusste, was seine Militärs an Bluttaten verüben, geht aus den eMails klar hervor. So wird er über die Anwesenheit europäischer Journalisten in der Kampfzone informiert oder über Waffenlieferungen an die Rebellen, und er berät sich in den Schreiben über mögliche militärische Verstärkungen.



Aufgedeckt wird auch, wer ihm in diesem Krieg zur Hand geht: Es ist die religiöse Führung in Teheran, die offensichtlich das Assad-Regime nicht nur mit gutem Rat, sondern auch mit Elitesoldaten aus den Revolutionsgarden versorgt, die gegen die Rebellion zum Einsatz kommen. Zahlreiche Taktiken zum Ersticken von Aufständen werden erläutert. Erfahren in politischen Konflikten mit dem Westen, gibt man dem Verbündeten aber auch Tipps für internationale Verhandlungen.



Die angeblichen politischen Reformen, die der Diktator unterdessen eingeleitet hat, hält er selbst für eine Farce. All das, schreibt er in einem eMail, seien lediglich "Gesetze für den Mistkübel, über Parteien, Wahlen und Medien", allesamt nur dazu da, um seine Gegner zu beschwichtigen.