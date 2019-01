Asma al-Assad: Die Weichzeichnerin

Vor allem Europa und seine Society-Medien lagen Asma in den frühen 2000er-Jahren zu Füßen. Paris Match nannte sie „Diana des Orients“, für Elle war sie die „eleganteste Frau in der Weltpolitik“. Gipfel der westlichen Verehrung: eine seitenlange Homestory („Rose der Wüste“) in der Vogue im Februar 2011, kurz bevor der Aufstand in Syrien begann und von Anfang an vom Regime blutig beantwortet wurde.

Zuerst legte man noch Hoffnung in die First Lady, dass sie auf ihren Mann, den Diktator, Einfluss nehmen würde. Frauen von UN-Botschaftern forderten sie in einem Video auf, ihren Mann zu stoppen. Doch sie verschwand von der Bildfläche. Kurzfristig gab es Gerüchte über ihre mögliche Flucht, doch dann tauchte sie auf einer Demonstration für den Präsidenten mit ihren Kindern auf. Einige Monate später wurden private eMails öffentlich, aus denen hervorging, dass sich Asma mit sündteurem Shopping vom Bürgerkrieg ablenkte.