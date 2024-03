Armenien erwägt EU-Beitritt

Das lange Zeit eng mit Russland verbundene Armenien zieht einen Anschluss an die Europäische Union in Betracht.

"In Armenien werden derzeit viele neue Möglichkeiten diskutiert, und es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass dazu auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union gehört", sagte Außenminister Ararat Mirsojan in einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender TRT World.