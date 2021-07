"Das ist sehr bedrohend"

Ari Rath wurde 1925 in Wien geboren und wuchs in der Porzellangasse auf. Als 13-Jähriger musste er Ende 1938 emigrieren und gelangte mit einem Kindertransport nach Palästina. Er war Gründungsmitglied des Kibbuz Chamadiya. Rath studierte später Zeitgeschichte und Volkswirtschaft und heuerte 1957 bei der englischsprachigen „ Jerusalem Post“ an, deren legendärer Chefredakteur und später Herausgeber er ab den 70er-Jahren wurde. Er bereitete den historischen Besuch des ägyptischen Präsidenten Sadat in Israel mit vor und war eng vertraut mit dem ersten israelischen Premier David Ben Gurion und mit den späteren Friedensnobelpreisträgern Jitzhak Rabin ( Premier) und Schimon Peres (heute Staatspräsident). Rath lebt heute in Israel und in Österreich.