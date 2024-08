Ex-Präsident soll frühere First Lady geschlagen und zu Abtreibung gedrängt haben

Die frühere First Lady Fabiola Yañez wirft dem ehemaligen Staatschef vor, sie während dessen Amtszeit von 2019 bis 2023 mehrfach misshandelt zu haben. Am Dienstag hatte sie im argentinischen Konsulat in Madrid mehrere Stunden ausgesagt. Er habe sie in unterschiedlichen Situationen geschlagen und mindestens einmal heftig am Hals gepackt sowie zu Beginn ihrer Beziehung zu einer Abtreibung gedrängt, sagte sie Medienberichten zufolge bei der Vernehmung. Fernández weist die Vorwürfe zurück.