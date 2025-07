Nach Interview-Eklat erhalten AfD-Verbotsinitiativen neue Brisanz

Zeitweise war der Lärm derart ohrenbetäubend, dass man weder die Politikerin noch den Moderator verstand. Dennoch wurde das Gespräch in dieser aufgeheizten Atmosphäre zu Ende geführt.

„Scheiß-AfD“, dröhnte es am Sonntagnachmittag im Berliner Regierungsviertel an der Spree. Und die aus Boxen gehämmerte Parole hatte eine Adressatin – die AfD-Frontfrau Alice Weidel , die sich der ARD im Freien dem Sommerinterview stellte.

Nach heftiger Kritik kündigte die ARD an, für weitere Gespräche „Vorkehrungen“ zu treffen – ohne Details zu nennen. Für die AfD forderte der Vize-Fraktionschef im deutschen Bundestag, Markus Frohnmaier, eine Neuauflage des Interviews : „Ich erwarte, dass das Gespräch unter fairen Bedingungen wiederholt wird.“

Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki erkennt Kalkül hinter dem Vorgehen der AfD-Chefin: „Die Situation hat Frau Weidel in die Hände gespielt und sie wäre dumm gewesen, das nicht zu nutzen“, sagte er im Interview mit der "Welt". Und weiter: „Sie konnte so dokumentieren, wir werden von der ARD unfair behandelt“. Die Rundfunkanstalt rechtfertigte das Vorgehen so, dass ein "Abbruch auch als Kapitulation vor den Störern" zu interpretieren gewesen wäre.

"Gesichert rechtsextremistisch"

Vor diesem Hintergrund, der im politischen Berlin auch am Montag heftig diskutiert wurde, erhalten die Bemühungen, die AfD als politische Kraft zu verbieten, neue Brisanz. Wobei sich diese aus Strängen speisen. Zum einen aus einem Urteil des Verfassungsgerichts vom Mai dieses Jahres. Darin wird die Gesamtpartei als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Und zum anderen aus Initiativen der SPD und Grünen.