AfD ist offiziell rechtsextrem: Was das für die Partei bedeutet

Darin sind unter anderem Äußerungen aufgelistet, die der Verfassungsschutz als "fortlaufende Agitation" gegen Geflüchtete und Migranten wertet. Entsprechende Äußerungen von AfD-Politikern finden sich nicht nur in der internen Kommunikation, sondern auch in Reden und sozialen Medien. Als Beispiel nennt das BfV Slogans wie: "Abschieben schafft Wohnraum!"

Bundesweit hatte die AfD in den vergangenen Wochen in Umfragen zugelegt und war an die Werte der CDU/CSU herangerückt. Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die Union (27 Prozent) hingegen wieder mit deutlichem Abstand vor der AfD (23 Prozent). Bei der Bundestagswahl am 23. Februar war die AfD mit 20,8 Prozent erstmals auf dem zweiten Platz gelandet.

Welche finanziellen Folgen hat die Einstufung für die AfD?

Seit einer Grundgesetzänderung von 2017 kann in Deutschland "Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen", die staatliche Finanzierung aus Steuergeldern gestrichen werden.

So geschah es vor eineinhalb Jahren, als die Rechtspartei "Die Heimat" - zuvor als Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD) bekannt - durch einen Entscheid des Bundesverfassungsgerichts von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen wurde.