Arafat wurde wohl mit Polonium vergiftet

Suha Arafat, die Witwe des Palästinenserchefs, hatte am Dienstag in Paris eine Kopie des Mediziner-Berichtes erhalten. „Als sie mit dem Ergebnis zu mir kamen, habe ich erneut getrauert. Es war so, als hätten sie mir gesagt, er sei gerade gestorben“, sagte Suha Arafat, die schon die längste Zeit den Mordverdacht gehegt hatte. Denn Arafat war im Oktober 2004 zwar schon alt und gebrechlich, aber nach allen medizinischen Daten bei bester Gesundheit – bis zu jenem Essen. „Wir haben einen Mord aufgedeckt, das Verbrechen des Jahrhunderts", sagte Suha Arafat.

2011 hatte Al Jazeera in dem Fall wieder zu recherchieren begonnen. Suha Arafat übergab Kleidungsstücke Arafats, an denen Ärzte Spuren von Polonium fanden. Der Bericht „Wer ermordete Arafat“ und das Drängen seiner Witwe führte im Juli 2012 zu einer französischen Morduntersuchung und zur Exhumierung der Leiche Arafats aus seinem Mausoleum in Ramallah im Westjordanland.

Polonium ist ein seltenes, aber in kleinsten Mengen absolut tödliches Gift. Der Fall weckt Erinnerungen an den Tod des früheren russischen Agenten Alexander Litvinenko. Dieser war im November 2006 an einer Polonium-Vergiftung gestorben, nachdem er in einem Londoner Hotel mit dem russischen Agenten Andrej Lugowoi und dem Geschäftsmann Dmitri Kowtun Tee getrunken hatte.

Wer Arafat ermordet haben könnte, darüber werden jetzt die wildesten Spekulationen losbrechen. Israel, das auch im Friedensnobelpreisträger noch einen Terroristen sah, hat stets dementiert, irgendetwas mit seiner Krankheit oder seinem Tod zu tun zu haben.