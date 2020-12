Antwerpen - die Hauptstadt der Diamanten

Der Unbezwingbare

Der Name „Diamant“ leitet sich vom altgriechischen

„adamas“ her – es bedeutet so viel wie „unbezwingbar“. Diamanten – der härteste natürliche Stoff der Welt – entstehen bei hohem Druck im Erdinneren – bei Temperaturen von 1.200 bis 1.400 Grad Celsius. Gemessen werden Diamanten in Karat. Ein Karat entspricht 0,2 Gramm



DreiViertel

der weltweit

geförderten

Diamanten werden in der Industrie verwendet, ein Viertel wird zu Schmuck verarbeitet



Der Teuerste

Der größte je gefundene Diamant – Cullinan – wurde 1905 in Südafrika entdeckt. Im Rohzustand wog er 3.106,75 Karat (621,35 g). Er wurde in Amsterdam in 9 große und 96 kleine Steine

gespalten. Die neun großen Diamanten sind heute Teil der britischen

Kronjuwelen

„Blutdiamanten“

Seit dem Jahr 2003 gibt es ein internationales Abkommen (Kimberley-Prozess). Es stellt sicher, dass nur Diamanten gehandelt werden dürfen, die mit Herkunftszertifikaten nachweisen können, aus keiner Konfliktregion zu stammen