Anti-jüdische Hetzer unterwandern die "Gelbwesten"

Kritik am antifaschistischen Jargon der Linken

Seinerseits wirft Finkielkraut der Linken aber auch Präsident Macron vor, sie würden durch ihren anti-faschistischen Jargon und historische Verweise auf das Nazi-Regime, die Tatsache überdecken, dass Juden in Frankreich heute fast ausschließlich von jungen Muslimen bedroht werden. Tatsächlich kamen seit 2003 in Frankreich dreizehn Personen bei Attacken um, die durch islamistischen Judenhass motiviert waren – darunter geplante Anschläge auf jüdische Einrichtungen aber auch Impulsmorde durch Nachbarn. Auch bei den übrigen Angriffen, Drohungen und Schmähungen, die in den letzten Jahren zehntausende Juden zum Umzug aus ihren ursprünglichen Wohngegenden veranlassten, scheinen fast nur junge Muslime als Täter auf, klassische Rechtsradikale spielen dabei keine Rolle.

Deswegen hält Finkielkraut auch die Vergleiche, die Macron zwischen der gegenwärtigen Bedrohung der Juden und den rechtsradikalen Umtrieben in den 1930er Jahren in Europa zieht, für „falsch“.

Finkielkraut sieht sich zwar als Gegner des „Rassemblement National“ von Marine Le Pen. Er beanstandet aber, dass bei der groß angelegten All-Parteien-Demonstration gegen Antisemitismus, die für Dienstag in Paris auf Initiative der Sozialisten anberaumt wurde, die Partei der Nationalistin ausgeschlossen wurde.