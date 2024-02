Anschlag auf Nord Stream Pipelines: Auch Dänemark stoppt Ermittlungen

Nach Schweden hat auch Dänemark seine Ermittlungen zu den Explosionen der Nord-Stream-Gaspipelines 1 und 2 eingestellt. "Es gibt keine ausreichenden Gründe, um ein Strafverfahren in Dänemark zu verfolgen, ... und daher hat die Kopenhagener Polizei beschlossen, die strafrechtlichen Ermittlungen zu den Explosionen abzuschließen", teilte die dänische Polizei in einer Erklärung am Montag mit.