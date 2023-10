Nach Anschlag in Ankara: Türkei erwägt Einsatz von Bodentruppen in Syrien

Bei Drohnenangriffen des türkischen Militärs auf die kurdischen Gebiete im Nordosten Syriens wurden Beobachtern zufolge am Donnerstag mindestens acht Menschen getötet. Zwei Menschen seien bei einem Angriff auf ein Auto in der Nähe einer Militäranlage ums Leben gekommen, verlautete zudem aus örtlichen Sicherheitskreisen. Sechs weitere Menschen wurden bei einem Angriff auf einen Militärposten in der Nähe der Stadt Amuda getötet. Die Türkei hatte bereits am Mittwoch alle Einrichtungen militanter Kurden in Syrien und im Irak zu legitimen Zielen ihrer Angriffe erklärt.