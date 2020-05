Ankara sieht Kurden-Frühling mit Argwohn

Ein „Großkurdistan“, das die syrischen, irakischen, türkischen und iranischen Kurden vereinen würde, sei aber nicht das Ziel. „Die Realität in der Region lässt das nicht zu. Aus diesem Grund streben wir auch keine Abspaltung von Syrien an, sondern eine Dezentralisierung mit größtmöglicher Selbstverwaltung. Das sollte in den anderen drei Ländern ebenso erfolgen, womit die Grenzen letztlich ihre Bedeutung verlieren.“

Mit Assad sei das freilich nicht machbar. „Er ist ein Diktator und muss gehen.“ Doch auch der soeben gegründete Oppositionsblock ist den Kurden nicht grün. Dort sei kein einziger Vertreter einer kurdischen Partei oder Gruppierung. Also kochen sie weiter ihr eigenes Süppchen, das für die Kurden bekömmlich ist, der Türkei aber gar nicht schmeckt.