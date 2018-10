Angst vor Beben in Bayern sorgt für Zittern bis Berlin

In der Hauptstadt hofft man indessen, dass sich die CSU vielleicht etwas zurückhält – in Hessen wird am 28. Oktober gewählt, und für die CDU sieht es nicht gut aus. Doch der Machtkampf und die Schuld-Debatte werden in Bayern nicht so leicht aufzuhalten sein. Sie zeichneten sich schon vor einer Woche ab, Söder und Seehofer schoben sich via Medien den Schwarzen Peter zu. Wenn es nun ernst wird, muss der Ältere um Rückhalt bangen. Und ein geschwächter Innenminister Seehofer ist für Kanzlerin Merkel immer ein Risiko. Zur Erinnerung: Als Seehofer mit Blick auf die Wahl in Bayern eine restriktive Flüchtlingspolitik organisieren sollte, kam es zum Streit mit der CDU – und zu einer Regierungskrise. Eine Neuauflage des Streits ist nicht auszuschließen. Denn bei der Suche nach Sündenböcken werden Söder und Co. mit dem Finger nach Berlin zeigen. Neben Seehofer werden sie vermutlich auch Merkel verantwortlich machen wollen. Dem Innenminister selbst wird nachgesagt, er würde bei einem Sturz die Kanzlerin mitreißen.

Merkels Prinzipientreue

An einen vorzeitigen Abgang der Kanzlerin glaubt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nicht, ließ er im Südwestrundfunk wissen. Schäuble, der selbst immer wieder mit dem Kanzleramt liebäugelte, sieht Merkels Position innerhalb der Union zwar geschwächt, aber sie hätte noch immer hohe Zustimmungswerte. Zudem glaubt er an ihre Wiederwahl am Parteitag im Dezember, ihre Kandidatur hat sie zuletzt erneut bekräftigt: „Frau Merkel ist jemand, der ist in der Beziehung fast so altmodisch wie ich – die findet, man sollte, was man versprochen hat, auch halten.“