Angriff und Flucht nach vorne

Was sie mit Sicherheit weiß: Als Kanzleramt-Aspirantin steht sie unter Dauer-Beobachtung. Jede Aussage, jeder Auftritt wird von Medien, Parteikollegen und Konkurrenten geprüft. Seit ihrem knappen Sieg gegen Friedrich Merz versucht sie die Lager zu vereinen. Es ist ein Balanceakt, der ihr schwer gelingt: Ihre restriktiven Ansagen in der Flüchtlingspolitik (Grenzschließung als Ultima Ratio), die Abfuhr an Macrons Reformideen und der Spott über Gendertoiletten, ließen Wertkonservative und Wirtschaftsliberale jubeln – vermittelten aber den Eindruck eines Rechtsruckes in der CDU. Und wie sich in den Umfragen und nun bei der Europawahl zeigte, lässt sich damit nicht viel gewinnen. Welche Schlüsse die Partei daraus zieht, wird sich bei der Klausur zeigen. AKK hat trotz Shitstorms intern (noch) nicht viel zu befürchten – denn bei Kritik von außen, rückt man in der CDU gerne ganz schnell zusammen.

In die Offensive

Von den Sozialdemokraten lässt sich das nicht behaupten. Dort kämpft Andrea Nahles seit einem Jahr gegen schlechte Werte und interne Gegner. Nach der Kritik am Wahlergebnis und ihrer Person setzt sie nun alles auf eine Karte: Sie stellt sich vorzeitig zur Wahl als Fraktionschefin, kündigte sie Montagabend überraschend an. Damit will sie dem Dauergemurre ein Ende setzen. Nach dem Motto: Wer es besser kann, soll sich zeigen. Dass ein neuer Kopf nicht reicht, um die Partei nach vorne zu bringen, zeigt sich in der CDU. Möglich, dass ihr Kalkül aufgeht und sich die Kritiker zurücknehmen. Ohnehin gibt es nicht viele, die sie jetzt ablösen wollen. Schon gar nicht ihr Vertrauter Olaf Scholz, der sich als künftiger Kanzlerkandidat sieht und unberührt ins Rennen gehen will, heißt es. Zudem wird in den neuen Bundesländern gewählt, wo die SPD tendenziell schwach ist. Diese Wahlen will so schnell niemand verlieren.