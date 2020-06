Eine Welt-Kanzlerin findet ihre Führungsrolle

Dazu addieren sich Merkels persönliche Stärken: Unideologische Pragmatikerin bei voll bewusster Machtausübung. Mit so kontrollierten Emotionen wie bei niemandem sonst: An ihrer gepflegten Uneitelkeit prallen auch böseste Schmähungen wie die der Griechen ab. Ihre Auffassungsgabe und Konzentration, unterfüttert von einer eisernen Kondition, beeindrucken schon viele Verhandlungsgegner.

Und: Niemand auf dem höchsten internationalen Parkett arbeitet sich psychologisch so in den Verhandlungspartner ein und eröffnet damit auch in scheinbar aussichtslosen Situationen neue Kompromisslinien.

Merkels oft kritisierte Flexibilität, ihr Pragmatismus im täglichen Handeln ist aber unterfüttert durch wenige, dafür aber feste Überzeugungen: Vor allem die, dass Freiheit das kostbarste Gut ist. Ihre Erhaltung lohnt sich, auch wenn ein Misserfolg droht.

Es ist ein Erbe ihrer Herkunft. Jahrzehntelang in der DDR quasi eingesperrt, setzte sie auf Kompromisse statt Konfrontation wie manche Bürgerrechtler. Während westdeutsche Altersgenossen nach Paris fuhren, war sie als Klassenbeste in Russisch und Mathematik auf Moskau-Tour. Die Doktorin der Physik denkt auch komplexe Fragen bis zum Ende durch. Und handelt lieber langsam als übereilt, selbst wenn das in den Augen der Gegner oft Zaudern bedeutet. Ihre Initiative für einen Waffenstillstand zeigt, dass sie aber auch rasch Risken eingeht, wo es ihr wert scheint.

Dazu kommt, dass sie Putin besser kennt als jeder andere westliche Politiker, dass sie den besten Zugang zu ihm hat. Anders als die meisten Deutschen, vor allem die der SPD, traute sie dem früheren KGB-Agenten in Dresden zwar nie. Beide können aber auf dieser Basis gerade deshalb Klartext reden – notfalls auch auf Russisch und Deutsch. Wie Merkel ohne echte Druckmittel außer den bisher milden Sanktionen jonglierte, wie sie Verbündete von der Eskalation durch Waffenlieferungen an die Ukraine abhielt, war höchste Diplomatie und persönliche Überzeugungskraft.

Merkels Rolle als ehrliche Maklerin ist eben glaubhaft. "Kompromisse geht man ein, wenn die Vorteile die Nachteile überwiegen." Das sagte sie nur Stunden danach in Brüssel im Hinblick auf die störrische, bisher ihr gegenüber besonders rotzige neue griechische Regierung. Es ist aber für sie allgemeingültig: Merkel kommt mit allen klar.

Auch mit dem bisher ihr gegenüber spröden französischen Präsidenten François Hollande. Sein Einbinden in Moskau und Kiew minderte optisch die deutsche Dominanz der Mission – und macht ihn jetzt zu ihrem besseren Verbündeten in der EU.

Mit ihrer spontanen Initiative für den Frieden in Europa hat Merkel nun auch ein neues Kapitel deutscher Außenpolitik aufgeschlagen. Deutschland hat mit ihr spätestens jetzt das politische Gewicht in der Welt, das es seit 1945 aus guten Gründen nie voll nutzen wollte. Dass nun sogar die Linke Merkel für diese Rolle lobt, zeigt, dass die rundum im Lande angenommen wird. Schon vor Minsk erhob Demoskopie Allensbach: Die Deutschen sind heute mit sich und ihrem Land so zufrieden wie nie zuvor. Und mit ihrer Welt-Kanzlerin auch.