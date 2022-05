Anflug von russischem Militär-Jet alarmierte deutsche Luftwaffe

Die Alarmrotte der zwei deutschen Maschinen begleitete das Flugzeug im internationalen Luftraum weg von Deutschland.

Andere Vorfälle

Schweden meldete am Samstag das kurzfristige Eindringen eines russischen Militärflugzeugs in den schwedischen Luftraum. Die Propellermaschine vom Typ AN-30 habe sich am Freitagabend zunächst östlich der dänischen Ostsee-Insel Bornholm befunden und sei dann Richtung schwedisches Territorium geflogen.

Südlich von Blekinge habe es für kurze Zeit den schwedischen Luftraum verletzt, ehe es das Gebiet wieder verlassen habe. Kampfjets hätten den Vorfall verfolgt und das Flugzeug fotografiert.