Berichte: USA üben Druck auf Rumänien aus, um Andrew Tate zu helfen

So einfach hat es mit dem Übersiedeln aber nicht geklappt. Es bestehen zahlreiche Vorwürfe gegen Tate und seinen Bruder Tristan: Menschenhandel, Geldwäsche, sexueller Missbrauch, die Gründung einer organisierten kriminellen Vereinigung. Bis vor kurzem standen sie noch unter Hausarrest, in Rumänien . Die britisch-amerikanischen Doppelstaatsbürger waren 2022 festgenommen worden, weil sie Frauen zu Sexvideos gezwungen haben sollen.

Andrew Tate hatte seine enorme Reichweite in sozialen Netzwerken im Wahlkampf genutzt, um Trump zu unterstützen. Der US-Präsident fällt ebenfalls immer wieder mit sexistischen Aussagen auf, sein Sieg sorgte Analysen zufolge innerhalb wie außerhalb der USA für einen Aufschwung von Frauenhass auf Online-Plattformen .

Trumps Vize J.D. Vance kritisierte am Wochenende die rumänischen Behörden aufgrund der annullierten Präsidentschaftswahlen scharf. Der Urnengang wird im Mai wiederholt, womöglich mit Ausschluss des ultrarechten, kremlfreundlichen Kandidaten Călin Georgescu . Ihm wird ausländischer Einfluss auf seine Kampagne sowie intransparente Finanzierung vorgeworfen.

Doch selbst wenn die Tates Rumänien verlassen können: Erst vergangene Woche hat auch eine Frau in Florida eine Zivilklage gegen sie eingebracht. Sie behauptete ebenfalls, die Brüder hätten sie zur Sexarbeit gezwungen. Damit hätten die Tate-Brüder in den USA das nächste Verfahren am Hals.