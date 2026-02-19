Welche Royals schon einmal festgenommen wurden
Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor an seinem 66. Geburtstag sorgt für Aufsehen – nicht nur, weil es die erste prominente Festnahme in der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein seit der jüngsten Veröffentlichung der Epstein-Akten ist.
Gleichzeitig ist der Bruder von König Charles III. der erste britische Royal in der jüngeren Vergangenheit, der festgenommen wurde. Zwar ist seine Schwester, Prinzessin Anne, die erste verurteilte hochrangige Royal – jedoch wegen einer weitaus weniger schlimmen Straftat.
Prinzessin Anne hat sich 2002 gemäß dem Dangerous Dogs Act 1991 schuldig bekannt, nachdem ihr englischer Bullterrier Dotty zwei Kinder im Windsor Great Park gebissen hatte. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 500 Pfund sowie Schadensersatz und Gerichtskosten verurteilt und angewiesen, den Hund in der Öffentlichkeit an der Leine zu führen. Außerdem musste die Prinzessin einst eine Geldstrafe von 400 Pfund zahlen, nachdem sie mit ihrem Bentley in einer 113-km/h-Zone mit 150 km/h Geschwindigkeit fuhr.
Was andere inhaftierte Persönlichkeiten der europäischen Königshäuser angeht, so ist Mountbatten-Windsor durchaus in prominenter Gesellschaft. Nicht nur die zweite Frau von König Heinrich VIII., Anne Boleyn, und Marie Antoinette,1792 Königin von Frankreich, mussten vor ihrer Hinrichtung ins Gefängnis.
Iñaki Urdangarin wurde durch seine Hochzeit mit der spanischen Prinzessin und Schwester von Königs Felipe VI., Christina von Spanien, Herzog von Palma, bis ihm der Titel 2015 entzogen wurde. Ihm wurden Veruntreuung von sechs Millionen Euro Spendengeldern, Urkundenfälschung, Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. 2018 wurde er zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Die meiste Zeit seiner Haft verbrachte der Schwiegersohn von Juan Carlos I. in einer Einzelzelle in einem Frauengefängnis, 2021 erhielt Urdangarin eine Hafterleichterung. So durfte er in den offenen Vollzug wechseln, musste aber an einem Wiedereingliederungsprogramm für Wirtschaftskriminelle teilnehmen. Im März 2022 kam er vorzeitig frei, im selben Jahr trennten sich Urdangarin und die Prinzessin.
Juan Carlos I., der ehemalige spanische König, war übrigens nie inhaftiert. Nach Finanzskandalen und Korruptionsvorwürfen wegen angeblicher Schmiergeldzahlungen dankte er 2014 ab und verließ Spanien 2020, um sich freiwillig ins Exil in die Vereinigten Arabischen Emirate zu begeben. Damals wurde eine Untersuchung eingeleitet, um eine mögliche Beteiligung an einem 6,7 Milliarden Euro schweren Geschäft mit Saudi-Arabien festzustellen. Die Ermittlungen zu seinen Finanzen wurden 2022 aufgrund unzureichender Beweise und Verjährung eingestellt.
Hingegen wurde Prinzessin Beatrix der Niederlande, heute 88 Jahre alt, als Mädchen für ein paar Stunden ins Gefängnis gesteckt, weil sie mit ihrer Schwester Obst gestohlen hatte. Ihre Mutter, die damalige Königin Juliana, soll dem Polizisten eine dritte statt der vorgesehenen zwei Stunden "Haft" angeordnet haben.
Paul-Philippe Lambrino, Enkel von König Carol II., sitzt nach wie vor in Haft: Er hat angeblich versucht, 30.000 Hektar im polnischen Suceava illegal zu beschaffen und zu verkaufen. Das oberste Gericht Rumäniens hat Lambrino im Dezember 2020 wegen Geldwäsche, Veruntreuung und Bestechung zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Als die Polizei ihn in Bukarest festnehmen wollte, war er verschwunden. Per Steckbrief wurde er international gesucht und im Juni 2022 in Frankreich geschnappt. Paul-Philippe sieht sich als Prinz von Rumänien und beansprucht, das rechtmäßige Oberhaupt des rumänischen Königshauses zu sein.
Der europäische Aristokrat Christoph von Hohenlohe, Sohn von Ira von Fürstenberg, verstarb sogar in Haft: Im August 2006, im Alter von 49 Jahren, starb der unbekannte Bruder von Hubertus von Hohenlohe unter ungeklärten Umständen in einem Gefängnis in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Er war wegen eines gefälschten Visums inhaftiert gewesen und saß zehn Tage im Gefängnis.
Einer, der möglicherweise bald in Haft sitzen könnte: Marius Borg Høiby, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, die ebenfalls mit Epstein Verbindungen hatte, und Stiefsohn des norwegischen Kronprinzen Haakon von Norwegen. Høiby wurde Anfang Februar zum vierten Mal seit August 2024 festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er ist wegen mehrerer Straftaten angeklagt, darunter vier Fälle von Vergewaltigung, häuslicher Gewalt und Verstößen gegen einstweilige Verfügungen. Die Anklagen beziehen sich auf Ereignisse zwischen 2018 und 2024, mehrere Frauen werden als Opfer genannt werden. Er ist zwar weder ein Mitglied der Königsfamilie und noch hat er einen Titel, aber seine Verbindung zum Königshaus wirft auch ein überaus schlechtes Licht auf die Royals.
Kommentare