Welche Royals schon einmal festgenommen wurden

Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor an seinem 66. Geburtstag sorgt für Aufsehen – nicht nur, weil es die erste prominente Festnahme in der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein seit der jüngsten Veröffentlichung der Epstein-Akten ist.

Gleichzeitig ist der Bruder von König Charles III. der erste britische Royal in der jüngeren Vergangenheit, der festgenommen wurde. Zwar ist seine Schwester, Prinzessin Anne, die erste verurteilte hochrangige Royal – jedoch wegen einer weitaus weniger schlimmen Straftat.

Prinzessin Anne hat sich 2002 gemäß dem Dangerous Dogs Act 1991 schuldig bekannt, nachdem ihr englischer Bullterrier Dotty zwei Kinder im Windsor Great Park gebissen hatte. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 500 Pfund sowie Schadensersatz und Gerichtskosten verurteilt und angewiesen, den Hund in der Öffentlichkeit an der Leine zu führen. Außerdem musste die Prinzessin einst eine Geldstrafe von 400 Pfund zahlen, nachdem sie mit ihrem Bentley in einer 113-km/h-Zone mit 150 km/h Geschwindigkeit fuhr.