Erster Prozesstag: Sohn der Kronprinzessin weist Vergewaltigungsvorwürfe zurück

Während Staatsanwalt Sturla Henriksbø spricht, sitzt Marius Borg Høiby mit hängenden Schultern zwischen seinen Verteidigern. Sein Blick ist auf den Tisch vor ihm gerichtet. Erst als die schwerwiegendste Anschuldigung verlesen wird, hebt er den Kopf. „Nein“, antwortet er leise, aber deutlich auf die Frage, ob er sich der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs mehrerer Frauen schuldig bekenne. Der Medienandrang im Osloer Bezirksgericht ist an diesem Dienstag enorm. In Saal 250 beginnt einer der aufsehenerregendsten Prozesse in der Geschichte des skandinavischen Landes. Denn der Angeklagte ist kein Unbekannter: Marius Borg Høiby (29) ist der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52).

Insgesamt muss er sich in 38 Anklagepunkten verantworten. Neben Vergewaltigung geht es dabei auch um häusliche Gewalt, Sachbeschädigung, Drogen- und Verkehrsdelikte sowie Verstöße gegen ein Kontaktverbot. Einige dieser Taten hat Høiby zugegeben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 16 Jahre Haft. Seine Nähe zur Königsfamilie (er ist offiziell kein Mitglied, da er aus einer früheren Beziehung der Prinzessin stammt) dürfe im Prozess keine Rolle spielen, betont der Staatsanwalt zu Prozessbeginn. „Er sollte weder strenger noch milder behandelt werden, unabhängig davon, mit wem er verwandt ist.“ Vorwürfe seit 2024 bekannt Die ersten Vorwürfe gegen Høiby, den Kronprinz Haakon wie sein eigenes Kind in die königliche Familie aufgenommen haben soll, wurden 2024 bekannt. Im August desselben Jahres rückte die Polizei wegen eines Vorfalls im Osloer Stadtteil Frogner aus. Høiby gestand später, dort in einer Wohnung unter Drogeneinfluss randaliert und seine damalige Freundin angegriffen zu haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/NTB/HAKON MOSVOLD LARSEN Marius Borg Høiby ist der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.

Seitdem ist die Liste der Vorwürfe stetig gewachsen. Erst vor wenigen Wochen kamen sechs weitere Anklagepunkte hinzu. So soll Høiby 3,5 Kilogramm Marihuana gelagert und transportiert sowie wiederholt die zulässige Geschwindigkeit auf seinem Motorrad überschritten haben. Am Sonntag wurde er aufgrund neuer Vorwürfe erneut festgenommen. Derzeit sitzt er für vier Wochen in Untersuchungshaft. Besonders schwer wiegen die Anschuldigungen wegen Sexualdelikten. Laut Anklage soll Høiby mit einer Frau Geschlechtsverkehr gehabt haben, während sie schlief oder sich in einem Rauschzustand befand. Weitere Frauen soll er in ähnlichen Situationen sexuell berührt haben. Die Übergriffe soll er zudem gefilmt haben. Er bestreitet das und spricht von einvernehmlichen Sex.

Vieles passiert hinter verschlossenen Türen In dem Prozess, der bis Mitte März dauern soll, kommen mehrere mutmaßliche Opfer und Zeuginnen Høibys zu Wort, darunter Ex-Freundinnen. Als Beweismaterial werden zahlreiche Videos, Fotos, Daten von Fitnessuhren und SMS verwendet. Vieles davon wird hinter verschlossenen Türen gezeigt. Auch sonst gelten für die Berichterstattung strenge Vorgaben, etwa ein Fotoverbot. Høibys Verteidigerin spricht am Dienstag von einer medialen Hetzjagd im Vorfeld. Am morgigen Mittwoch soll ihr Klient selbst zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung nehmen.