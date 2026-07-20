Andrew Burnham ist neuer britischer Premierminister

Andrew Burnham wurde am Montag zum neuen britischen Premierminister ernannt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester wurde am Vormittag zunächst von König Charles III. empfangen und mit der Regierungsbildung beauftragt. Am frühen Nachmittag wird er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten. Der 56-Jährige ist der siebente britische Premier binnen zehn Jahren.

Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni infolge mehrerer politischer Fehlschläge seinen Rücktritt angekündigt hatte. Am Freitag war Burnham offiziell zum Vorsitzenden der Regierungspartei Labour ernannt worden. Er beschrieb sich in seiner Antrittsrede selbst als Mann der Basis. Er gilt als klassisch sozialdemokratischer, links der Mitte verorteter Labour-Politiker.

Burnham versprach, die Kontrolle über Wasser, Energie, Wohnungsbau und öffentliche Verkehrsmittel wieder stärker in die öffentliche Hand zu bringen und die in London konzentrierte politische und wirtschaftliche Macht in die Regionen zu verlagern. Eine Rückkehr in die Europäische Union scheint auch unter dem neuen Premier ausgeschlossen.

Auf Burnham warten große Herausforderungen

Burnham steht vor vielen der Probleme, die sein direkter Vorgänger Starmer nicht hatte lösen können. Die britische Wirtschaft schwächelt, außenpolitisch verliert die Nation an Bedeutung, und die Bevölkerung leidet unter sozialer Ungleichheit und sehr greifbaren Faktoren wie Wohnungsnot und hohen Energiekosten. Erwartet werden schon für heute Ankündigungen zu Maßnahmen für mehr finanziellen Spielraum.