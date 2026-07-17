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Machtwechsel in Großbritannien

Andy Burnham als Labour-Chef bestätigt

Großbritannien steht vor einem Regierungswechsel: Am Montag soll der neue Premierminister ernannt werden.
17.07.2026, 13:32

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Andy Burnham

Andy Burnham ist zum neuen Vorsitzenden der britischen Regierungspartei Labour ernannt worden. Der frühere Bürgermeister der Region Greater Manchester soll am Montag auch das Amt des Premierministers übernehmen. Er folgt auf Keir Starmer, der im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte. Burnham war der einzige Kandidat für den Parteivorsitz.

Burnham soll Starmer an Spitze von britischer Labour-Partei ablösen

Der 56-Jährige gilt als Hoffnungsträger der Partei, die sich in einer schweren Regierungskrise befindet. Burnham kündigte an, eine Regierung bilden zu wollen, die sich lange vernachlässigten Problemen widme und den Menschen in Großbritannien wieder Hoffnung gebe.

Am Montag soll König Charles III. Burnham offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen. Anschließend wird auch die Besetzung der Ministerposten erwartet. Burnham wäre der siebte britische Regierungschef innerhalb von zehn Jahren.

Im dritten Anlauf: Dieser Mann soll jetzt neuer Premier werden

Politisch kündigte Burnham eine Rückbesinnung auf die sozialdemokratischen Wurzeln von Labour an. Unter seiner Führung sollen die Bedürfnisse der Menschen und der Regionen stärker in den Mittelpunkt rücken.

Keir Starmer
Agenturen, bqu  | 

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