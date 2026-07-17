Andy Burnham als Labour-Chef bestätigt

Andy Burnham ist zum neuen Vorsitzenden der britischen Regierungspartei Labour ernannt worden. Der frühere Bürgermeister der Region Greater Manchester soll am Montag auch das Amt des Premierministers übernehmen. Er folgt auf Keir Starmer , der im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte. Burnham war der einzige Kandidat für den Parteivorsitz.

Der 56-Jährige gilt als Hoffnungsträger der Partei, die sich in einer schweren Regierungskrise befindet. Burnham kündigte an, eine Regierung bilden zu wollen, die sich lange vernachlässigten Problemen widme und den Menschen in Großbritannien wieder Hoffnung gebe.

Am Montag soll König Charles III. Burnham offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen. Anschließend wird auch die Besetzung der Ministerposten erwartet. Burnham wäre der siebte britische Regierungschef innerhalb von zehn Jahren.