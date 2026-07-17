„Count Binface“: Kann dieser Mülleimer Nigel Farage schlagen?

Nigel Farage hatte die von ihm angestoßene Wahl vorab zu einem „Kampf zwischen einem Volksvertreter und dem Establishment“ hochstilisiert. Doch nun dürfte der Parteichef der in Umfragen führenden rechtspopulistischen Partei Reform UK sich in seinem Heimatwahlkreis Clacton-on-Sea nur einem einfachen Bürger im Mülleimer-Kostüm gegenübersehen. „Count Binface“, auf Deutsch „Graf Eimergesicht“, sorgt mit seiner Kandidatur auf der Insel derzeit für viel Stirnrunzeln und Gelächter. Wie kam es dazu, dass der selbsternannte „Weltraum-Krieger“ tatsächlich gemeinsam mit Farage auf dem Wahlzettel stehen wird - und hat er eine Chance? Worum es geht Farage, der mit Reform UK derzeit landesweit in Umfragen auf Platz eins liegt, sah sich in den letzten Wochen mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Unter anderem berichtete der Guardian über eine nicht deklarierte Geldspende in Höhe von fünf Millionen Pfund (5,8 Mio. Euro), die der Parteichef 2023 in Form von Kryptowährungen erhalten haben soll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Jack Taylor Nigel Farage hat - noch - gut Lachen. Zieht er in seiner Heimatgemeinde gegen Count Binface den Kürzeren, wäre das jedoch eine historische Schmach für den derzeit umfragenstärksten Politiker Großbritanniens.

Farage beteuert, die Zahlung sei ein „persönliches Geschenk“ ohne jegliche Bedingungen gewesen. Der parlamentarische Ausschuss für Verhaltensstandards nahm Ermittlungen auf.

Vor zehn Tagen zog der Rechtspopulist dann die Reißleine. Bei einer Pressekonferenz erklärte Farage, er werde sein Parlamentsmandat niederlegen und Mitte August in seinem Wahlkreis erneut kandidieren: „Die Bürger von Clacton sollen über mein Handeln urteilen.“ Wohlwissend, dass seine Heimatgemeinde Clacton-on-Sea die größte Reform-Hochburg des Landes ist. Alle anderen Großparteien - Labour, Konservative (Tories), Liberale und Grüne - bezeichneten die Wiederwahl als „Ablenkungsmanöver“ und stellten keine eigenen Kandidaten auf. Ein Mann jedoch sucht das direkte Duell mit Nigel Farage: Count Binface eben, der selbsternannte „intergalaktische Weltraumkrieger“ vom Planeten Sigma IX, der die Menschheit eigenen Angaben zufolge seit 5.900 Jahren beobachtet. Sein Wahlprogramm umfasste der Count im BBC-Interview knapp: „Ich bin nicht Nigel Farage.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/ADAM VAUGHAN Count Binface im Sky-Interview im Rahmen der Makerfield-Nachwahl.

Wer hinter Count Binface steckt Verkörpert wird Count Binface vom Comedian Jon Harvey, der die Figur 2019 erfand, nachdem er zuvor schon als „Lord Buckethead“ gegen Ex-Premierministerin Theresa May angetreten war. Seither hat Binface sechsmal kandidiert: 2019 gegen Boris Johnson, 2024 gegen Rishi Sunak, zweimal bei der Bürgermeisterwahl in London - dort holte er 2024 immerhin mehr als 24.000 Stimmen - sowie zuletzt bei der Nachwahl in Makerfield.