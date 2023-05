"Andere enden im Flüchtlingslager": Syrer wird Bürgermeister

Seit dem Vorjahr Staatsbürger

2022 erhielt Alshebl zwei Jahre früher als nach den vorgesehenen acht Jahren in einer Ermessenseinbürgerung die deutsche Staatsbürgerschaft. Mit seinem syrischen Maturazeugnis klappte es nicht so gut. Wegen zwei Prozenten Differenz wurde es nicht als deutsche Matura anerkannt. Ein Weiterstudium scheiterte an der Altersvoraussetzung. So machte er eine Berufsausbildung in der Verwaltung und entschied sich als Bürgermeister zu kandidieren.

Seine in Syrien verblieben Eltern hat Alshebl erst einmal seit seiner Flucht gesehen: Voriges Jahr im Zug einer Dienstreise in den Libanon. Besuche der Eltern beim Sohn seien nicht möglich: "Deutschland gibt keine Visa für syrische Staatsbürger, weil jeder Syrer als potenzieller Flüchtling angesehen wird." Einer seiner beiden Brüder lebt ebenfalls in Baden-Württemberg, er hat Maschinenbau in Deutschland studiert.