Ambivalentes Gedenken an Einmarsch sowjetischer Truppen

„Das Gebet für Marta“. Beim Anhören des Liedes läuft es auch heute noch den meisten Tschechen und Slowaken kalt über den Rücken. Die Hymne nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die ČSSR, für den damaligen Popstar Marta Kubišová komponiert, wurde sofort zum Symbol des Widerstandes in der Zeit nach dem 21. August 1968. Ein paar Wochen später war das Lied verboten und Marta für Jahrzehnte mit Berufsverbot bedacht. Heute Abend wird Kubišová wieder ihr Gebet vortragen, die heute 75-jährige Künstlerin bildet den Höhepunkt beim „Konzert 68“ an diesem Dienstag am Prager Wenzelsplatz.

Bei dieser großen Gedenkveranstaltung ertönen auch alle anderen Protest-Lieder aus dieser bewegten Zeit. Es wird der Opfer der Okkupation gedacht. Im Hintergrund der Festtribüne wird die frisch renovierte Fassade des Nationalmuseums angeleuchtet. Die sowjetischen Soldaten hielten das Gebäude für das Parlament und nahmen es unter Beschuss. Die Einschusslöcher sind konserviert worden.

Gedenkveranstaltungen finden im ganzen Land statt, auch viele kleine Gemeinden organisieren Ausstellungen mit Fotos und Gegenständen aus der Zeit. In Brünn wurden auf die Fassade der Universität vier Nächte lang Filmdokumente projiziert. Vielerorts werden Messen gelesen.

Der Tschechischer Rundfunk Prag, Schauplatz des ersten Angriffs von sowjetischen Soldaten mit mehreren Toten, sendet eine 24-stündige Dokumentation über die Belagerung und Besetzung der strategisch wichtigen Institution.