IS: Am Boden, doch brandgefährlich

Oft war er totgesagt worden, am Montag tauchte zum ersten Mal seit fünf Jahren ein neues Video von ihm auf: Abu Bakr al-Baghdadi, Chef der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) lebt noch, das „Staatsgebiet“ hingegen liegt in Trümmern. Nach dem Verlust der syrischen Stadt Baghouz Ende März, kontrolliert der IS in Syrien und im Irak nur noch karges Ödland. Ganz anders vor fünf Jahren, als Baghdadi in der Al-Nuri-Moschee in Mossul sein Staatsgebiet ausgerufen hatte und die Terrormiliz mit massiven Gebietsgewinnen und blutigen Anschlägen in Europa und auf anderen Kontinenten die Welt schockierte. „So erhebt eure Waffen, Soldaten des Islamischen Staates und kämpft, kämpft!“, hatte er damals gefordert.