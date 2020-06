Als Kind Prostituierte, später Botschafterin gegen sexuelle Ausbeutung

Ihre Herkunft und ihren Leidensweg vergaß Augusta nie – engagierte sich in Pater Crisafullis Einrichtung und wirkte in dem Dokumentarfilm „Love“ mit (Regie: Raul de la Fuente), in dem es um die Problematik der Kinderprostitution geht und der auf "YouTube" abrufbar ist. Und sie wurde gleichsam „Botschafterin“ gegen die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen.

"Niemand nützt mich mehr aus"

In dieser Funktion hatte die Afrikanerin 2019 mehrere hochkarätige Treffen in Europa. Unter anderem mit dem damaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, sowie mit Papst Franziskus. All diese Bilder hängte sie nach der Rückkehr in ihrem eigenen Restaurant auf. Sie war stolz darauf und mit sich im Reinen: „Ich fühle mich glücklich. Jetzt lacht niemand mehr über mich und nützt mich aus.“