Alle testen, kein Lockdown? Das slowakische Corona-Experiment

Bei all der Kritik sind die Tests auch in der Bevölkerung umstritten. „Die Mehrheit der Leute findet sie zwar okay“, berichtet der Slowake Peter Horvath dem KURIER aus seinem persönlichen Umfeld. Vor allem in sozialen Medien werde aber viel Ärger laut.

Bemängelt wird dort nicht nur, dass ohne negativem Attest Nachteile im Alltag drohen, sondern auch die Durchführung der Massentests. Da zu wenig slowakisches Personal zur Verfügung steht, unterstützen 30 österreichische Bundesheer-Sanitäter und rund 200 Militär-Sanitäter aus Ungarn die slowakischen Behörden an den landesweit rund 5.000 Teststellen. „Fremde Armeen auf slowakischem Boden“, hieß es in kritischen Kommentaren, das ginge eindeutig zu weit.

"Lockdown nicht ausgeschlossen"

„Ich habe am Samstag rund eine Stunde für den Test gebraucht“, erzählt Horvath, der sich in der westslowakischen Stadt Galanta testen ließ. „Zuerst bin ich 40 Minuten in der Schlange gestanden, dann habe ich ca. 20 Minuten auf das Ergebnis gewartet.“ In anderen Landesteilen führte der große Andrang zu deutlich längeren Wartezeiten, in der Hauptstadt Bratislava mussten bis zu drei Stunden eingeplant werden.

Horvath sieht die Tests grundsätzlich positiv. Ein kompletter Lockdown würde viel teurer kommen als die Massentests, glaubt der 23-Jährige. Er gibt aber zu Bedenken, dass ein Lockdown trotz Tests weiter nicht ausgeschlossen sei. Immerhin stiegen die Corona-Zahlen in der Slowakei zuletzt wie im Rest Europas stark an. Insgesamt wurden bisher 62.000 Infizierte gezählt, 219 Menschen starben.