Alle Regionalchefs ukrainischer Wehrersatzämter entlassen

In der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij sämtliche Chefs der regionalen Wehrersatzämter wegen Korruptionsverdachts entlassen worden. Als Grund für die Entlassung der Regionalchefs der Wehrämter verwies Selenskij in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram am Freitag auf den Verdacht der Korruption. "Dieses System sollen Leute führen, die genau wissen, was Krieg heißt und warum Zynismus und Bestechlichkeit in Kriegszeiten Landesverrat bedeuten", sagte der Staatschef am Freitag in einer Videoansprache. Insgesamt seien bereits 112 Strafverfahren gegen Beschäftigte von Wehrersatzämtern eingeleitet worden.

