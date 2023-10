Aliyev hisst aserbaidschanische Flaggen in Berg-Karabach

Der autoritäre aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat nach der Rückeroberung der Südkaukasusregion Berg-Karabach dort vielerorts die Staatsflagge des Landes gehisst. Aliyev, der Aserbaidschan mit harter Hand führt, ließ sich in Militäruniform an mehreren Orten fotografieren und küsste dabei auch die Staatsflagge, wie am Sonntag von der Präsidialverwaltung in Baku veröffentlichte Bilder zeigten.

Dass er im September die seit Jahrzehnten umkämpfte Region mit einer Militäroperation komplett dem Einfluss Armeniens entriss, gilt aus Sicht Aserbaidschans als größter politische Erfolg des 61-Jährigen.