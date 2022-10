"Ich stehe vor den Trümmern meines Lebenswerkes"

Schuhbeck selbst hat sich am Ende des Verfahrens noch mal reuig gezeigt. "Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe", sagte der 73-Jährige am Ende des Prozesses – und zog damit bittere Bilanz. "Ich stehe vor den Trümmern meines Lebenswerkes."

Begonnen hatte Schuhbeck seine Karriere ebenso bescheiden, wie sie jetzt vielleicht endet. Geboren als Alfons Karg im Chiemgau, macht der junge Bayer zunächst eine Ausbildung zum Fernmeldetechniker und spielt nebenbei in einer Showband. Erst bei einem Auftritt in Waging lernt er den kinderlosen Gastwirt Sebastian Schuhbeck – seinen späteren Adoptivvater – kennen. Schuhbeck überantwortet seinem neuen Ziehsohn das "Kurhausstüberl". Es folgen Lehrjahre in London, Paris und bei Eckart Witzigmann in München. 1989 kürt ihn der Gault Millau zum „Koch des Jahres“. Schuhbeck expandiert nach München, kocht für den FC Bayern und im Bayerischen Rundfunk.