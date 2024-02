Über 100 Festnahmen bei Trauerkundgebungen für Alexej Nawalny in Russland

Die Moskauer Historikerin Irina Scherbakowa hat am Freitag in der ZiB 2 den Tod des russischen Oppositionellen Nawalnys als "politischen Mord" bezeichnet. Sie sei überrascht gewesen von der Todesnachricht, auch wenn die Haftbedingungen unmenschlich gewesen seien. Sogar der Mord an Nawalny sei zu einer politischen Waffen geworden, so Scherbakowa, denn "mit diesem Tag geht er als wichtigster Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Geschichte ein".