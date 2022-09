Alexander Schallenberg: "Putins Nerven liegen blank"

Russlands Präsident Wladimir Putin beruft 300.000 Reservisten in den Krieg. Die Rede anlässlich der Teilmobilmachung verurteilt ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg während seines Aufenthalts in New York scharf. "Die Rede des russischen Präsidenten heute Morgen strotzt vor absurden Unwahrheiten und inakzeptablen Drohungen." Sie sei zudem "ein Zeichen der Schwäche und ein Eingeständnis, dass die russische Strategie auf dem Schlachtfeld ganz offensichtlich nicht aufgeht". Der Kreml wolle damit einen Befreiungsschlag durchführen und versucht verzweifelt, Handlungsfähigkeit an den Tag zu legen.