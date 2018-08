Alexander Kmentt: Der Feinschmied der EU-Allianzen

Zwar vermittelt der 53-jährige Kmentt nicht den Eindruck, als würde ihn der politische Wetterumschwung in den USA bis ins Mark erschüttern. Aber besorgt ist der langjährige Spitzendiplomat doch. Mit unendlich viel Mühe sei in der globalen Weltordnung ein System aufgebaut worden, das auf Zusammenarbeit und Regeln beruht, sagt er. „Aber derzeit wird dieses multilaterale Prinzip massiv in Frage gestellt. Ich spreche von Trump, aber er ist bei weitem nicht der einzige.“

Umso mehr müsse die EU dazu beitragen, redet sich Alexander Kmentt in Fahrt, „dass dieses System nicht zerstört wird.“ Er befürchtet: Letztlich stellt diese Entwicklung das Selbstverständnis der Europäischen Union in Frage: „Die ganze Logik der EU beruht darauf, gemeinsam Kompromisse zu schließen. So gewinnen alle – und nicht, so wie es derzeit zu sehen ist: Ich gewinne, du verlierst.“

Die Verhandlungen werden härter

Auch unter den 28 PSK-Botschaftern, die jeweils die Position ihrer Regierung vertreten, sind die Verhandlungen härter geworden. Die Migrationsdebatte hat ihren Teil dazu beigetragen. Aber in der europäischen Außenpolitik ist es unerlässlich, dass die 28 Staaten an einem Strang ziehen. Ob Sanktionen gegen Russland verhängt werden oder wie das Iran-Abkommen nach dem Ausstieg der USA weiterzuführen ist – entschieden wird einstimmig.

Das fordert dem PSK-Botschafter doppelte Finesse ab. Er muss die Stimmungslage bei den anderen 27 EU-Kollegen ausloten und dies an Wien berichten. Er hat aber auch den Standpunkt der österreichischen Regierung einzubringen und muss versuchen sie in einen 28-stimmigen Konsens einzuordnen.

Mehrmals in der Woche verlässt Kmentt dafür sein Büro in der Ständigen Vertretung, also der Botschaft Österreichs in der EU, in Richtung des wenige Gehminuten entfernten Gebäudes des Europäischen Rates. Den Vorsitz der Beratungen mit seinen 27 Botschafterkollegen führt ein Mitarbeiter aus dem Team von EU-Außenbeauftragter Federica Mogherini. Und dann werden sie durchgeackert, die Problemzonen der Welt und die Frage, wie die EU darauf reagieren soll: Das für Europa so bedrohliche Chaos in Libyen, die Sahelzone, der Krieg im Yemen, die Krise im Iran, das unberechenbare Nordkorea...

Die Lettland-Stichprobe

„Unser Job ist es, alles bestmöglich für die Außenminister vorzubereiten, sodass sie im Idealfall nur noch zustimmen müssen“, schildert Alexander Kmentt.

Dass der Weg zu einem Kompromiss unter den 28 EU-Staaten zuweilen mühsam, frustrierend oder unmöglich ist, bestreitet der Botschafter nicht. Was er an seinem Job besonders schätzt: „Durch meine Position bekommt man einen extrem umfassenden Überblick über die außenpolitische Positionierung aller anderer Mitgliedsstaaten.“ Man könnte also die Stichprobe durchführen: Wie beurteilt Lettland die Lage in der Antarktis? Und Alexander Kmentt hätte die Antwort parat. Aber warum sollte man das überhaupt wissen müssen? „Das ist wichtig, wenn Österreich selbst Initiativen setzen will – wie etwa in Südosteuropa. Da muss man sich überlegen, mit welchen Mitgliedsstaaten man zusammenarbeitet, um die Dinge voranzubringen.“