In Serbien könnte es nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Miloš Vučević schon bald zu Neuwahlen kommen.

Präsident Aleksandar Vučić sagte in einer Fernsehansprache am Dienstagabend, seine Partei werde sich zehn Tage Zeit nehmen, um zu entscheiden, ob sie eine Mehrheitsregierung bilden oder eine vorgezogene Parlamentswahl abhalten wolle. Neuwahlen könnte es Ende April oder Anfang Mai geben. Vučić schließt die Bildung einer Übergangsregierung mit den Oppositionsparteien aus.

Vučić bedauerte in seiner Ansprache den Rücktritt von Ministerpräsident Vučević: "Er war stets loyal zu unserem Heimatland Serbien und hat sich für sein Volk eingesetzt. Er hat nichts falsch gemacht." Der Abgang des Premierministers, eines engen Vertrauten Vučićs, sei ein historisches Beispiel für Verantwortungsbewusstsein und Ernsthaftigkeit.

In seiner Rede betonte Vučić erneut seine zentrale Rolle in Serbien: "Wie es weitergeht, hängt allein von mir ab, nicht weil ich arrogant bin, sondern weil ich dieses Land nicht zerstören will."