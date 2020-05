Albanien feiert sein hundertjähriges Bestehen

Mühsam, aber mit unübersehbaren Erfolgen kämpft sich Albanien aus der Dauerkrise. Keti Bazhdari blieb nur der Weg zum illegalen Kredithai. Banken wollten der damals 22-jährigen Wirtschaftsstudentin die gewünschten 25.000 Dollar nicht leihen. Zu verwegen schien der Plan der jungen Albanerin, mit nichts als einem selbst ausgetüftelten Business-Plan in der Tasche in ihrer Heimatstadt Skhodra eine Textilfabrik hochzuziehen. Doch ein „Geht-nicht“ gibt es nicht in der Welt der robusten jungen Frau und so nahm sie einen Kredit zu halsbrecherischen Konditionen. „Mit der Option“, wie sie heute lächelnd zurückblickt, „dass ich vor den Kreditein-treibern ins Ausland hätte flüchten müssen, wenn ich nicht hätte zurückzahlen können.“

Sie konnte. Rackerte Tag und Nacht, nahm zum ersten Mal in ihrem Leben selbst eine Nadel in die Hand, lieferte monatelang auf dem Fahrrad die ersten Produkte aus. Heute, zehn Jahre später, ist die 32-Jährige zu einer der erfolgreichsten Unternehmerinnen Albaniens aufgestiegen. 350 Beschäftigte arbeiten in Bazhdaris Fabrik, ihre Firma „Bella Confex“ ist der größte Arbeitgeber im Textilsektor in der Region. 95 Prozent der hier produzierten Unterwäsche gehen zum Export nach Italien.

Nur am Mittwoch stehen auch die Nähmaschinen in ihrer Fabrik still. Jedes Dorf, jede Stadt, das ganze, 2,8 Millionen Einwohner zählende Balkanland feiert sein hundertjähriges Bestehen. Auch Österreichs Außenminister Michael Spindelegger hat sich zu den Feierlichkeiten in der Hauptstadt Tirana angesagt – und erinnert damit auch daran, dass Wien die Gründung des albanischen Staates im Jahr 1912 maßgeblich forciert hatte. Nicht ohne Eigennutz: Das damalige Österreich-Ungarn wollte mit einem selbstständigen Albanien ein Gegengewicht zum wachsenden serbischen, und damit auch russischen Einfluss auf dem Balkan setzen.