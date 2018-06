Albanien: Ein Künstler an der Staatsspitze

„Ich kann nicht anders. Ich muss zeichnen. Jeden Tag“, sagt der Kunstsinnige. Sein Gesamt-Opus schätzt er auf „Tausende“ Blätter – gleichsam das visuelle Tagebuch des politischen und persönlichen Alltags.

Und der ist bunt – genauso wie die albanische Hauptstadt Tirana jetzt daherkommt, in der der Sozialist zwischen 2000 und 2011 Bürgermeister war. In seiner Amtszeit verwandelte sie sich von einem grauen Mäuschen zu einer vitalen Kapitale mit farbigem Anstrich der Marke Rama. Eine Entwicklung, die auch im Oeuvre des Künstlers sichtbar ist. Denn anfangs hielt er seine schwungvollen „Telefonprotokolle“ in Schwarz-Weiß.

Autodidakt ist der Zwei-Meter-Riese, der es in den 1980ern sogar ins albanische Basketball-Nationalteam schaffte, freilich nicht. Zur Zeit des Sturzes der kommunistischen Diktatur (1990) war er Lektor an der Akademie der Künste, an der er zum Maler ausgebildet worden war. Später ging er nach Paris, wo er an diversen Ausstellungen teilnahm.

Ebenso wuchtig, wie Ramas Bildsprache bisweilen ist, agiert er auf dem Feld der Politik, in dem er seit 2013 als Regierungschef das Sagen hat. Gegner, auch parteiinterne, werden abgesägt, Koalitionen, zur Not dubiose, geschmiedet. So werfen ihm Kritiker vor, sich mit Oligarchen ins Bett gelegt zu haben, um über Geld für Stimmenkäufe zu verfügen. Bestimmt, aber übertüncht mit Charme und Witz wischt Rama solche Vorhaltungen vom Tisch.