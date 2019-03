Alarmstufe rot – Osteuropa als Sorgenkind der Sozialisten

Auch in der Slowakei sorgt eine SPE-Partei für Stirnrunzeln bei den Genossen: Robert Fico, zehn Jahre lang Premierminister, hatte vor einem Jahr wegen des Mordes an dem Aufdeckerjournalisten Jan Kuciak zurücktreten müssen – seine Verbindungen zum mutmaßlichen Auftraggeber waren zu eng. Derzeit hat er Ambitionen auf das Amt des Höchstrichters – und sollte sein favorisierter Kandidat in der Präsidentschaftswahl am 30. März gewinnen, dürfte er das auch werden.