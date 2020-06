Alarmstimmung in Europa nach Gewalteskalation

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Hausbank der EU, hat ihre Projekte in der Ukraine am Mittwoch bereits auf Eis gelegt . Dass heute weiterreichende Schritte folgen werden, daran zweifelt in Brüssel niemand mehr wirklich – auch wenn Diplomaten aus mehreren Ländern bis zuletzt warnten, Sanktionen könnten die Ukraine "in die Arme der Russen treiben".

Doch Berlin und Paris scheinen sich in der Sanktionen-Frage einig: Frankreichs Präsident François Hollande verurteilte am Mittwoch die brutale Gewalt, die in der Nacht zuvor in Kiew für Tote gesorgt hatte: "Diejenigen, die sich für diese Taten zu verantworten haben, müssen wissen, dass sie auf jeden Fall sanktioniert werden", sagte Hollande nach einem Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Paris. Sie bezeichnete die Bilder vom Kiewer Unabhängigkeitsplatz als "schockierend"; das Vorgehen der Sicherheitskräfte könne man "nicht einfach hinnehmen".