Alarmierender Klimabericht vor UN-Gipfel in New York

Nach dem Klimagipfel folgt die UN-Vollversammlung mit rund 100 Staatsoberhäuptern und knapp 50 Regierungschefs. Es wird sich zeigen, wie sie mit dem heikelsten politischen Konflikt, der die ganze Welt betrifft, umgehen: jenem zwischen dem US-Verbündeten Saudi-Arabien und dessen Erzfeind Iran – und einem drohenden Krieg am Golf.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman fehlt in New York, Irans Präsident Hassan Rohani und Außenminister Mohammad Sarif haben in letzter Minute Visa bekommen (ihre Berater und iranische Journalisten hingegen nicht). Sarif betonte gegenüber dem US-Sender CBS, es werde nicht der Iran sein, der einen Krieg beginnen werde. Er sei aber „nicht zuversichtlich, dass wir den Krieg vermeiden können“.

Vor seiner Abreise in die USA nahm Rohani in Teheran noch eine große Militärparade ab. Anlass war die alljährliche Erinnerung an die Invastion der irakischen Truppen unter Saddam Hussein vor mittlerweile 39 Jahren. Die beiden Nachbarstaaten führten daraufhin einen zehn Jahre dauernden erbitterten Krieg gegen einander.